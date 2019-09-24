حاتمي: ايران احدى القوى الكبرى في المجال الدفاعي

أكد وزير الدفاع ال​ايران​ي العميد ​أمير حاتمي​ ان "ايران تعد اليوم واحدة من القوى الكبرى في المجال الدفاعي، وسوف يستمر هذا التطور"، موضحاً أن "منطقة غرب آسيا تشهد تغييرات عميقة وواسعة، ولو كانت هذه التطورات تحدث في جميع أنحاء ​العالم​ ففي مثل هذه الظروف أي في الفترة الانتقالية، تحاول القوى الكبرى تعزيز مكانتها".



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