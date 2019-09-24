خارجية روسيا استدعت نائب سفير أميركا لعدم منح تأشيرات دخول لعدد من الوفد الروسي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن "موسكو استدعت نائب ​السفير الأميركي​ على خلفية عدم إصدار تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الروسي لحضور جلسة الأمم المتحدة".

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