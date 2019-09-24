الحريري ينسحب لبعض الوقت من الجلسة العامة اعتراضا على مداخلة بو صعب

انسحب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ من الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ اعتراضا على مداخلة وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ فور حديثه عن التضامن الحكومي في موقفها من مشاريع القوانين.

وفي التفاصيل أن الحريري انسحب من الجلسة عند درس مشروع قانون ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لاغراض الشرب والري في منطقة الضنية، فاعترض نواب تكتل "لبنان القوي" النائب على هذا المشروع وسحب المشروع المتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع انمائية في جبل لبنان.

فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري على بو صعب قائلا: "هذه من صلاحيات رئيس الحكومة وهو ممثل الحكومة"؟ من جهته، أكد النائب مروان حمادة ان "هذه صلاحيات رئيس الحكومة لا أحد يستطيع المس بها".

من جهتهما، أيد النائبان سامي الجميل وادي ابي اللمع موقف النائب ابراهيم كنعان المعترض على سحب المشروع المتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع انمائية في جبل لبنان.

وعلمت "النشرة" ان "سجالا كبيرا حصل في الجسلة بين النائبين محمد الحجار وابراهيم كنعان". وقد تم بعد ذلك اقرار القانون مع تشكيل لجنة برلمانية حول موضوع سد الضنية.