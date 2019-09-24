وزير خارجية إسرائيل: التقيت بوزير خارجية إحدى الدول العربية في نيويورك

أعلن وزير خارجية ​إسرائيل​، ​يسرائيل كاتس​، أنه اجتمع اليوم الثلاثاء، بوزير خارجية إحدى ​الدول العربية​، على هامش اجتماع ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​"، مشيراً إلى أن "لقاء أول ومثير كان مع أحد وزراء الخارجية العرب أمس، ناقشنا بعمق الحقائق الإقليمية وطرق التعامل مع التهديد الإيراني"، كاشفاً عن أنه "تم الاتفاق على عملية تعزيز التعاون المدني بين البلدين".

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