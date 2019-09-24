المحكمة العليا البريطانية: قرار جونسون تعليق عمل البرلمان غير قانوني

أعلنت رئيسة المحكمة العليا البريطانية بريندا هايْل أن قرار رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ بتعليق أعمال البرلمان غير قانوني، مشددة على أن كل ما يترتب على قرار تعليق البرلمان باطل وغير شرعي.

ولفتت الى أنه يمكن للبرلمان أن يجتمع في أقرب وقت، موضحة أن قرار التعليق باطل ما يعني أن البرلمان "لا يزال منعقدا"، مبينة أنه "لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".

يذكر أن جونسون يواجه اتهامات بانه علق أعمال البرلمان حتى 14 تشرين الاول أي قبل أسبوعين فقط من موعد ​بريكست​ لارغام المعارضة على قبول خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الاوروبي​ في 31 تشرين الاول حتى بدون اتفاق.