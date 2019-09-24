النشرة: القاضية أبو شقرا انتهت من الإستماع إلى شهادة اثنين من الأسرى المحررين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" بأن "قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا انتهت من الإستماع إلى شهادة اثنين من الأسرى المحررين في قضية آمر معتقل ​الخيام​ سابقاً العميل عامر الياس الفاخوري"، لافتاً إلى أن "الجلسة مستمرة حتى الآن للاستماع إلى شهادة شخصين آخرين من الأسرى المحررين".

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