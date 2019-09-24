رئيس مجلس العموم: البرلمان البريطاني يجب أن يجتمع دون تأخير

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو أن "البرلمان يجب أن يجتمع دون تأخير".
يذكر أن المحكمة العليا البريطانية أعلنت منذ قليل أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان غير قانوني، مشددة على أن كل ما يترتب على قرار تعليق البرلمان باطل وغير شرعي.
ولفتت الى أنه يمكن للبرلمان أن يجتمع في أقرب وقت، موضحة أن قرار التعليق باطل ما يعني أن البرلمان "لا يزال منعقدا".
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