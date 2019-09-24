ترمب يسخر من خطاب غريتا تونبرغ: تبدو شابة سعيدة جدا!









اسماء السيد - نيويورك: سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خطاب الناشطة البيئية غريتا تونبرغ التي ألقت خطابا مؤثرا الاثنين أمام الامم المتحدة وكتب في تغريدة انها "تبدو شابة سعيدة جدا"، ما أثار موجة استهجان واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ألقت الشابة السويدية (16 عاما) التي أصبحت رمز تحرك الشباب لمكافحة التغير المناخي، الاثنين خطابا أمام قادة العالم الذين عقدوا قمة حول المناخ سائلة إيّاهم وصوتها يرتجف فيما حاولت حبس دموعها "كيف تتجرأون!".

وقالت "يجب ان أكون في المدرسة في الجانب الآخر من المحيط". وتابعت "كيف تتجرأون؟ لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة". وتابعت "تنهار انظمة بيئية باكملها .. وكل ما يهمكم هو المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟ كيف تتجرأون؟".

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة ساخرا "تبدو شابة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم. من الرائع جدا مشاهدتها!".

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نشر الرئيس الأميركي المعروف باستخفافه بقضايا المناخ والذي سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، تغريدته فوق لقطة من خطاب غريتا تونبرغ أمام الأمم المتحدة.

أثارت تغريدة الرئيس الأميركي استهجانا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت 16 ألف رد في خلال ثلاث ساعات، معظمها كانت تهاجم ترمب.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "دونالد ترمب يهاجم شابة بريئة، هذا أمر مقزز تماما" لكن آخرين اتهموا الشابة السويدية بانها تعرضت "لغسل دماغ".

وتواجد ترمب وتونبرغ لفترة وجيزة في نفس القاعة عند وصولهما الى القمة وأظهر شريط فيديو تونبرغ تنظر بغضب الى الرئيس الأميركي حين مر برفقة مساعديه.

