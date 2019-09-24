شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: لقاء السيسي مع ترامب يبلور مكانة مصر خارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان جيدا للغاية، ويبلور مكانة مصر الحالية، كواحدة من أهم اللاعبين على الساحة السياسية الإقليمية، لافتا إلى أن ترامب خلال اللقاء أشاد بالرئيس السيسى وتحدث عن الأهرامات، وكأنها دعوة للعالم لزيارة مصر.

وأضاف أبو شقة لــ"الخليج 365"، أن ترامب يدرك جيدا أن السيسى أفشل مخطط الإسلام السياسى فى مصر، كما أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن حاليا تمر بحالة من التوهج فى ظل التعاون الكبير بين البلدين، لافتا إلى أن السيسى نجح فى إقامة علاقات خارجية متوازنة لمصر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن السيسى يعمل جاهدا نحو علاقات خارجية متنوعة وأكثر إتزانا لمصر، وهو ما يتضح فى زياراته الخارجية، مؤكدا أن لقاء السيسى بالترامب يعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين، ونجاح السيسى فى الملف الخارجى.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء أمس الإثنين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب إن الفوضى كانت تعم مصر لكنها لم تعد موجودة بعد قدوم السيسي، مضيفًا أن مصر لها زعيم حقيقى وقائد عظيم ومحترم، وأن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن زوجته "ميلانيا" زارت الأهرامات وانبهرت بها كثيرًا، وأكدت أن مصر بلدًا جميلاً.

من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن سعى الإسلام السياسى للسلطة سيبقى حالة عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الرأى العام فى مصر لا يستطيع ولا يقبل أن يحكمه الإسلام السياسى.