شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الدامى يطالب بتشديد عقوبة التعدى على البحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الدامى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجيهات رئيس الجمهورية بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائى والملوثات، ستساهم فى القضاء على التعديات وتنمية الثروة السمكية.

وشدد "الدامى"، على ضرورة أن تتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين على بحيرات مصر، وتوقيع عقوبات رادعة على هذه المخالفات، ومعاقبة من يتسبب فى تلوث البحيرات.

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وأشار النائب محمد الدامى، إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة فى سبيل الحفاظ على الثروة السمكية فى مصر وتنميتها، ولابد أن يساعد المواطن فى تنفيذ استراتجية الدولة لتنمية الثروة السمكية.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،يتابع جهود تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط بالإسكندرية، والتى تعد أحد أهم بحيرات مصر وتوفر مصدر رزق لنحو 10 ألاف صياد، وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً رئاسياً بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي والملوثات.