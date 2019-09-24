كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا تخطط لإدخال خدمة الـ 5G والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الإتصالات، إن ماليزيا ستبدأ عرضًا وطنيًا لمشاريع الجيل الخامس الشهر المقبل مشيرًا إلى أنها في طريقها لتصبح واحدة من أوائل الدول الآسيوية التي تطلق التكنولوجيا.

وأضافت الحكومة، أنها تريد البدء في طرح خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول فائقة السرعة في أوائل العام المقبل، وعلى عكس فيتنام وبعض الدول المتقدمة، فإنها لا ترفض السماح لشركات الاتصالات التابعة لها بالعمل مع شركة هواوي الصينية.

وضعت شركة هواوي، أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، على القائمة السوداء للولايات المتحدة في مايو بعد أن قالت واشنطن أن معداتها يمكن أن تستخدم للتجسس، وهو ما تنفيه الشركة.

ووضع ذلك ضغطًا على العديد من الدول الأخرى لتتبع هذا. ولكن ماليزيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، وقالت إنها لا تشعر بالقلق إزاء مزاعم التجسس، مع التركيز بدلًا من ذلك على القدرة النسبية على شراء منتجات هواوي.

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وقال مسؤول بشركة هواوي أن الشركة التي تتخذ من "شينزين" مقرها الصين تتوقع أن تؤدي مذكرات التفاهم إلى توقيع عقود.

وقال شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب سياسة الشركة: "نحن على استعداد للتعاون مع شركائنا حيث تستعد ماليزيا لإطلاق خدمات الجيل الخامس".

وأضاف: "نقاط القوة لدينا هي التكنولوجيا، والتكلفة والتسليم."

المنافس الرئيسي لشركة "هواوي" في 5G هو "إريكسون السويدي"، حيث قامت مع "سيلكوم" بتشغيل أول مكالمة ثلاثية الأبعاد من الجيل الخامس في ماليزيا في أبريل. الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في هذا القطاع هي شركة نوكيا الفنلندية وشركة ZTE الصينية.

وتتنافس شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في الصين على طرح خدمات الجيل الخامس في أكثر من 50 مدينة هذا العام، في أعقاب دول مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي بدأت الخدمة بالفعل، والتي تعد بدعم التكنولوجيات الجديدة مثل القيادة المستقلة.

