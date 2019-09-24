كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة أفريقية للأمير هاري وزوجته ميجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط الأمير هاري البريطاني وزوجته ميغان في اليوم الثاني من جولة أفريقية عاصفة لقضاء صباح اليوم الثلاثاء على شاطئ مونوابيسي بالقرب من كيب تاون لمقابلة متصفحي الشباب الذين يستخدمون المحيطات كعلاج.

وبدأ الدوق والدوقة ساسكس، في أول جولة لهما في الخارج منذ ولادة طفلهما الأول، وكانت جولتهما في جنوب إفريقيا يوم الاثنين في بلدة تُعرف باسم "عاصمة القتل" في البلاد.

وسيقوم هاري في وقت لاحق خلال الرحلة بإحياء ذكريات التودد الزوجي في بوتسوانا ووالدته ديانا في أنغولا.

ويقوم هاري، حفيد الملكة إليزابيث والسادس في خط العرش، بزيارة جنوب إفريقيا منذ عقدين لقضاء العطلات وأعمال الحفظ.

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وسوف يسافر بمفرده في زيارة عمل إلى بوتسوانا، حيث ذهب الزوجان بعد فترة وجيزة من بدء المواعدة في يوليو 2016 وعاد في عام 2017 لقضاء عطلة رومانسية للاحتفال بعيد ميلاد ميغان السادس والثلاثين.

ويتوجه هاري بعد ذلك إلى أنغولا، حيث يقوم بزيارة مشروع إزالة الألغام الذي ظهر في بعض من أشهر صور والدته الراحلة "الأميرة ديانا".

وإنه ينهي القسم المنفرد من جولته في ملاوي، حيث سيلتقي بالرئيس بيتر موثاريكا، قبل أن ينضم إلى ميغان وأرشي في جنوب أفريقيا في زيارة بلدة أخرى، وهذه المرة بالقرب من جوهانسبرج.

