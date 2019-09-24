كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سي إن إن: ترامب يصف الرئيس السيسي بـ"الزعيم الحقيقي" ونهاية الفوضي فى عهده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ الزعيم الحقيقي"، وذلك خلال لقائه مساء أمس الاثنين، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقال ترامب، إن نظيره المصري: "قائد عظيم محترم"، مضيفا: "قبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى".

ترامب يلتقي السيسي

والتقى ترامب، السيسي، الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ترامب لا يشعر بالقلق

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يشعر بالقلق من المظاهرات التي خرجت في مصر، الجمعة الماضية، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصف ترامب نظيره المصري بأنه "قائد عظيم قضى على الفوضى".

ترامب يعلق على المظاهرات

وفي تعليقه على المظاهرات المزعومة الأخيرة في مصر، قال ترامب: "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع".

ومن جهته، اتهم السيسي قوى "الإسلام السياسي" بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده، قائلا: "الشعب المصري لم ولن يقبل بحكم الإسلام السياسي".

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وأكد الرئيس السيسي، أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

وفي تطرقه إلى التوتر الراهن في منطقة الخليج، قال السيسي، إن القاهرة تقدر عاليا "حكمة" الرئيس الأمريكي في التعامل مع الخيار العسكري في منطقة الخليج كـ"خيار أخير" لحل هذه الأزمة.

مشاركة عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الأمم المتحدة

عرضت قناة "النيل للأخبار"، الأحد الماضي، مقطع فيديو لـ برومو مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات الأمم المتحدة بعنوان "مصر في الأمم المتحدة 2019".

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل، صباح السبت، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتمثل مصر حاليًا قارة بطموحاتها، وأحلام أولادها في الحرية والكرامة والأمن والسلام والمساواة والعدالة والتننمية المستدامة لإفريقيا والعالم.

وأصبحت مصر قوة عربية إقليمية وإفريقية كبيرة، حيث بدأت مصر بداية وراية لعهد جديد، "اتكلمنا والدنيا سمعتنا، ويوم بعد يوم رايتنا بتعلى وتعلى".

ويمثل الشعب المصري حاليًا قصة نجاح لشعب عظيم، استطاع تغيير الواقع، وهزيمة المستحيل، ورفع راية العدل لجيل بعد جيل.

وتستغرق هذه الزيارة عدة أيام، يجري خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من رؤوساء الدول والحكومات، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.