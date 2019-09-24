كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يعلق على انهيار "توماس كوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد انهيار توماس كوك الذي ترك عشرات الآلاف من البريطانيين الذين يعتمدون على الحكومة لإعادةهم إلى وطنهم، تساءل رئيس الوزراء بوريس جونسون عما إذا كان يتعين على رؤساء شركات السفر دفع الكثير من المال قبل زوالها.

ويعمل توماس كوك، الذي يدير الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران لـ 19 مليون شخص سنويًا، حاليًا في حوالي 600000 شخص في الخارج وسيحتاج إلى مساعدة الحكومات وشركات التأمين لإعادتهم من أماكن بعيدة مثل كانكون وكوبا وقبرص.

وأثناء حديثه في نيويورك، تساءل جونسون عن السبب وراء ضرورة ترك الولاية مسؤولة عن تصرفات المديرين ذوي الأجور الكبيرة وقال أن منظمي الرحلات السياحية يجب أن يكون لديهم نوع من التأمين ضد مثل هذه الكوارث.

وقال جونسون: "لدي أسئلة لأحدهم حول ما إذا كان من الصواب أن يقوم المديرون، أو أي شخص، من مجلس الإدارة، بدفع مبالغ كبيرة لأنفسهم عندما تتمكن الشركات من الوصول إلى مثل هذه الأنابيب".

وأضاف: "يجب أن يكون لديك نظام يضمن بموجبه منظمو الرحلات السياحية تأمين أنفسهم ضد هذا النوع من الاحتمالات".

وتم إسقاط توماس كوك بسبب كومة من الديون بقيمة 2.1 مليار دولار، وتم إنشاؤها بواسطة سلسلة من الصفقات المشؤومة، والتي أعاقت رد فعلها على منافسيها على الإنترنت. وكان عليها أن تبيع ثلاثة ملايين عطلة في السنة فقط لتغطية مدفوعات الفائدة.

ومع استنزاف الأموال النقدية، وجد الرئيس التنفيذي "بيتر فانهاوسر" أن المقرضين لم يعودوا مستعدين للتدخل. وقد كسب فانكهاوسر 8.3 مليون جنيه إسترليني (10.3 مليون دولار)، بما في ذلك 4.3 مليون جنيه في عام 2015.

وذكرت تقارير اليوم الاثنين أن الحكومة التركية ومجموعة من أصحاب الفنادق الإسبان كانوا على استعداد لدعم خطة إنقاذ بقيمة 200 مليون جنيه مدعومة بضمان من الحكومة البريطانية.

ومع ذلك، قالت وزيرة الأعمال "أندريا ليدسوم": أن المبلغ المذكور لم يكن ليحافظ على استمرار المشغل لأكثر من أسبوعين.

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وقالت لشبكة سكاي نيوز: "هناك كل أنواع الشائعات التي تطير، والحقيقة هي أن 200 مليون (جنيه) كانت حتى أقل مما كان يحتاجه توماس كوك على المدى القصير للغاية، للأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

واضافت: "توماس كوك يجلس في محاولة لخدمة 1.7 مليار جنيه من الديون، وكان من الضائع لأموال دافعي الضرائب أن نلقي أموالًا جيدة بعد السيئة".

وأثار وفاة توماس كوك التي أعلن عنها في الساعات الأولى من يوم الاثنين، إنذارًا في الفنادق حيث طُلب من بعض العملاء دفع فواتيرهم مرة أخرى من قبل مالكي المنتجعات الخارجيين.

وقال جونسون: "أعتقد أن الأسئلة التي يجب أن نطرحها على أنفسنا الآن: كيف يمكن إيقاف هذا الشيء من الحدوث في المستقبل؟".

وأضاف: "كيف يمكننا التأكد من أن منظمي الرحلات السياحية يتخذون الاحتياطات المناسبة مع نماذج أعمالهم، حيث لا ينتهي الأمر بموقف يكون فيه دافع الضرائب، والدولة، مضطرين إلى التدخل وإحضار الناس إلى منازلهم؟"

وقال منظم الطيران البريطاني إن الرحلات الجوية الطارئة أعادت 14700 شخص إلى المملكة المتحدة على 64 رحلة يوم الاثنين، ومن المتوقع عودة حوالي 135300 آخرين خلال الأيام الـ 13 المقبلة.

وقال "أنتوني تينتس" أحد عملاء توماس كوك من وسط إنجلترا، وهو يحاول العودة إلى دياره من مايوركا في إسبانيا: "لقد تخطيت الأمر"، سنعود إلى المنزل، لكن فقط بعض الناس فقدوا وظائفهم، إنه أمر فظيع".

وكان من المقرر أن تسجل أربع وسبعون رحلة يوم الثلاثاء لاستعادة 16500 شخص. ويتم التخطيط لأكثر من 1000 رحلة.