كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هزة أرضية بقوة 6.3 ريختر تضرب بورتوريكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر شمالي بورتوريكو، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك اليوم الثلاثاء.

ووفقا للهيئة، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات ومسافة 80 كيلومترا تقريبا من منطقة إيزابيلا في بورتوريكو، مؤكدة أنها لم ترصد وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، مساء يوم السبت، زلزالا صغيرا ضرب منطقة "شرق القاهرة"، ليكون بذلك ثالث زلزال يضرب تلك المنطقة في فترة وجيزة.

وقبل زلزال، السبت، تعرضت منطقة شرق القاهرة لهزتين أرضيتين في غضون شهرين، كان آخرها حدوث هزة أرضية سطحية، يوم الجمعة الماضي، بقوة 2.7 ريختر على بعد 13 كيلومترا جنوب شرق القاهرة، شعر بها سكان المعادي وزهراء المعادي وحلوان والمدن الجديدة.

وفي يوليو الماضي، سجلت الشبكة القومية للزلازل، وقوع هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر، بذات المنطقة، وعلى بعد 230 كيلو شمال حلوان و92 كيلو من رشيد و130 كيلو من الإسكندرية، وشعر بها سكان المنطقة.

وفي سياق أخر، نقلا عن معهد العلوم الجيولوجية والطاقة والمياه والبيئة في البلاد، قالت وزارة الدفاع في ألبانيا إن الزلزال وقع على بعد 13 كيلومترا (8 أميال) إلى الشمال من مدينة دوريس الساحلية، في كيبي آي رودونيت، في الساعة 2:04 بعد الظهر. بالتوقيت المحلي (1204 بتوقيت جرينتش). وقال إنه تم الشعور به بشكل رئيسي على طول الساحل الغربي لألبانيا.

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كما هز زلزال بلغت قوته 5.3 درجة المنطقة وشعر به السكان الذين يفقدون منازلهم. أفاد شهود في دوريس وعاصمة تيرانا بأنه تلفت المنازل والشقق وتم قطع الكهرباء مؤقتًا.

و اوضح وزير الصحة أوجيرتا ماناستيرليو إن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة 68 شخصًا على الأقل بجراح. وقد تلقي جميعهم العلاج في مستشفيات في دوريس وكذلك في العاصمة تيرانا.

وقال وزير الدفاع أولتا تشاكا إن جميع المنازل البالغ عددها 108 منازل في جميع أنحاء البلاد لحقت بها أضرار وانهار منزل واحد.

وأضاف تشاكا إن قاعات البلدة فتحت ملاجئ للأشخاص غير القادرين على الذهاب إلى منازلهم

كما ألغى رئيس الوزراء إدي راما رحلة إلى الاجتماع السنوي للأمم المتحدة وعاد إلى ألبانيا لتقييم الأضرار.

تقع ألبانيا على طول البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني، وهي معرضة للزلازل وتسجل نشاط زلزالي كل بضعة أيام.