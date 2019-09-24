- 1/2
- 2/2
كشف الفنان الشاب أمين التامري، أمس الاثنين، أنه ارتبط، رسميا، بفتاة لا يزال يخفي هويتها، الأمر الذي يوحي أنه يحضر لحفل زفافه.
ونشر أمينوكس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة تظهر يده ويد شريكته، وهما يشكلان قلبا، وأرفقها بتعابير تشير إلى أنه ارتبط.
وسبق أن روج أمينوكس لأغنيته “أنا ديالك وانتي ديالي”، بصورة من الكليب توهم المتلقي أنه ارتبط، قبل أن يوضح أن الأمر مجرد ترويج لعمله، لكن هذه المرة أكد مقربون منه أنه يستعد فعلا لعقد قرانه، وإقامة حفل زفاف في وقت قريب.
وفي سياق منفصل، أكد أمينوكس أنه ينوي متابعة سيدة، وابنتها، اتهمتاه بالنصب عليهما في مبلغ 10 مليون سنتيم، في قضية انتشرت تفاصيل عنها، أخيرا، نفاها أمينوكس.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينوكس يعلن ارتباطه رسميا.. حفل الزفاف قريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.