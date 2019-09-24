بعد صراع مع المرض.. عبد الله القادري في ذمة الله

توفي اليوم الثلاثاء، عبد الله القادري، زعيم الحزب الديمقراطي الوطني.

وأكدت مصادر حزبية، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة القادري، بعد صراع مع المرض، ومن المرتقب أن يتم تشجيع جنازته، بعد صلاة عصر اليوم في مدينة برشيد.

يشار إلى أن القادري كان عقيدا سابقا في القوات المسلحة الملكية، وأمين عام للحزب الوطني الديمقراطي، الطي أنشأه سنة 1982، قبل اندماجه سنة 2009 مع أحزاب أخرى، لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة.