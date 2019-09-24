طقس الثلاثاء.. جو حار بالجنوب مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وداخل سوس و بالأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى وشمال الاقاليم الجنوبية، عدا ذلك سيكون الطقس مستقرا عموما مع سماء قليلة السحب فوق كل أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية، وضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ،ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 36 و42 درجة بالجنوب الشرقي وداخل سوس و بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وما بين 30 و 36 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، و قليل الهيجان بين طنجة ومولاي بوسلهام ، وهائجا بباقي السواحل.