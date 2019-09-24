إصابتان خطيرتان لعاملين من كفر قاسم وقلقيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عاملان من مدينتي كفر قاسم وقلقيلية في حادث عمل بمدينة معلوت، شمالي البلاد.
وأفاد المركز الطبي للجليل الغربي في مدينة نهريا، صباح اليوم الثلاثاء، أن المصابين اللذين سقطا من سلة رافعة في مجمع تجاري بمدينة معلوت، أمس، أدخلا، اليوم، بشكل طارئ لإجراء علميات جراحية عاجلة ومعقدة لهما، بعدها نُقلا إلى قسم العناية الفائقة.
وأفاد طاقم الأطباء في المستشفى أن حالة أحد المصابين (40 عاما) من سكان كفر قاسم، والذي يعاني من إصابات في الجزء العلوي من جسمه وفي الأطراف، مستمرة في التدهور وهناك خطر على حياته. أما المصاب الآخر (26 عاما) من قلقيلية، والذي يعاني من إصابات في الظهر والأطراف، فوصف حالته بأنها خطيرة، لكنها مستقرة ولا يوجد خطر على حياته.
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