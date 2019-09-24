طرعان: أعمال تخريب في المدرسة الثانوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى جناة مجهولون على المدرسة الثانوية في قرية طرعان، الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان أن مجهولين نفذوا أعمال تخريب وألحقوا أضرارا بممتلكات المدرسة الثانوية.

وأعرب عدد من الأهالي عن تذمرهم من هذه التصرفات السيئة واعتبروها أعمال زعرنة لا مكان لها في القرية وبين أهلها.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء.