شفاعمرو: هدم منزل قيد الإنشاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية على هدم منزل في طور البناء في مدينة شفاعمرو، والذي تعود ملكيته لمواطنة من بلدة عبلين، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن لجنة التنظيم والبناء المحلية في المنطقة كانت قد أوقفت صاحبة المنزل عن البناء، وقد فوجئت اليوم بوصول جرافة لهدم منزلها بحماية قوات من الشرطة.

Advertisements

وعلم أن السلطات الإسرائيلية أقدمت على عملية الهدم بذريعة البناء غير المرخص، وبادعاء البناء في منطقة زراعية تحت ملكية ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل".

هذا، وتشهد البلدات العربية تكثيف السلطات لجرائم هدم منازل بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل العربية للحصول على تراخيص البناء، إلى جانب أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها العرب في البلاد.