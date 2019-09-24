حريق في مشفى بالجزائر يقتل 8 أطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي ثمانية أطفال رضّع مصارعهم اليوم، صباح اليوم، الثّلاثاء، جرّاء حريق اندلع في جناح الولادة، في مستشفى في ولاية الوادي الجزائرية.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلّيّة جزائريّة، فقد اشتعل الحريق في مستشفى الأم بشير بن ناصر، بسبب شرارة كهربائيّة، وفق التّحقيقات الأوّليّة.
فيما تجمّعت العائلات الفاقدة أمام مصلحة الولادة، وهم في حالات هيستيرية، وسط تعزيزات أمنية مشددة في المكان، وفق ما ذكرته صحيفة "النهار" الجزائرية.
وأوضح موقع صيفة "الشروق" الجزائرية أنّ أحد الرّضّع الضحايا احترق كليًّا، فيما توفيّ 5 جراء الحروق واثنان آخران اختناقا بالدخان.
وأضافت الصحيفة أنّه تمّ إنقاذ 11 رضيعًا و4 عاملين على مستوى مصلحة الولادة.
وليس هذا الحريق الأوّل من نوعه في تاريخ المستشفى، فقد شبّ حريق هائل في أيار/ مايو السّنة الماضية، تسبّب في احتراق أجزاء كبيرة من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة، دون أن يتسبّب ذاك الحريق بوقوع ضحايا.
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