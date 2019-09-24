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الجنسية تعلن اغلاق دائرتي احوال في كركوك

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اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الثلاثاء، عن اغلاق دائرتين في كركوك.

وقال مدير عام الأحوال المدنية نشأت إبراهيم الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم دمج وغلق دائرتي أحوال ( سركران - القدس ) في محافظة كركوك".

 

واضاف ان "ذلك جاء لإصدار البطاقة الوطنية للمواطنين"، مبينة ان "الحجز الألكتروني يكون بعد إفتتاح الدائرتين من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية www.nid- moi.gov.iq".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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