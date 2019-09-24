الجنسية تعلن اغلاق دائرتي احوال في كركوك

اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الثلاثاء، عن اغلاق دائرتين في كركوك.
وقال مدير عام الأحوال المدنية نشأت إبراهيم الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم دمج وغلق دائرتي أحوال ( سركران - القدس ) في محافظة كركوك".
واضاف ان "ذلك جاء لإصدار البطاقة الوطنية للمواطنين"، مبينة ان "الحجز الألكتروني يكون بعد إفتتاح الدائرتين من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية www.nid- moi.gov.iq".
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