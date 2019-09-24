إنقاذ امرأة رمت نفسها من أعلى جسر الجادرية بدافع الانتحار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امرأة من مواليد 1991 قامت برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية في بغداد بدافع الانتحار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "دوريات النجدة النهرية أنقذت المرأة"، مشيراً إلى "تسليمها إلى الجهات المعنية وفق إجراءات أصولية".

