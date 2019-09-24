مصارع عربي ينسحب من بطولة العالم رفضاً لمواجهة خصمه الإسرائيلي

2019-09-24 | 10:55
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خبر انسحاب المصارع اللبناني دومينيك أبي نادر من بطولة العالم في كازاخستان بعدما وضعته القرعة بمواجهة خصمٍ اسرائيليٍّ، ليس الأوّل، ولن يكون آخر نبأ "يُهلِّل" له الشعب اللبناني على هذا الصعيد، بيد أنّ التغريدة التي نشرها على حسابه عبر "تويتر"، قبل أن يصدرَ توضيحًا بشأنها أثارت بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكتب، "أنا فخورٌ بأصولي اللبنانية، وهذا ما دفعني الى اللعب بإسم لبنان ومن أجله، وعائلتي لا تزال تعيش على الأراضي اللبنانية"، مُعلِنًا في المقابل، أنّه "لن يُمثِّل لبنان في المستقبل".
كلمات أبي نادر، وإعلانه التوقّف عن تمثيل لبنان خلال البطولات التي يشارك فيها "مستقبلًا"، جعلت منه مرّة جديدة، حديث الناس في نهاية الأسبوع، إذ اعتبر البعض أنّه أُرغِم على الانسحاب، قبل أن يعود ويصدر توضيحًا يؤكِّد فيه، أنّه يشعر بالإمتنان والفخر لتمثيل بلده في الخارج كمواطنٍ لبنانيٍّ، والتزامه بالقوانين، ولم يكن يقصد خلاف ذلك.
وشكر المصارع اللبناني، الذي انسحبَ انسجامًا مع موقف الإتحاد اللبناني للمصارعة الرافض لأي شكلٍ من أشكال التطبيع مع "العدو"، "اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، على دعمهما وثقتهما بي"، مشددًا، على أنّ "قرار مواصلة خوض المباريات أو لا في المستقبل هو شخصيٌّ، والمصارعة هي نمطُ حياة يتطلّب الكثير، وأنا غير متأكّدٍ ما إذا كنت سأستمرّ في هذه اللعبة بالوقت الراهن".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.