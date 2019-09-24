سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها... حبّ ورومنسية وأكثر! (فيديو وصور)

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور منذ ايام، بعيد ميلاد زوجها فريد رحمة بحضور عدد من الأصدقاء المقربين لهما.

ونشرت سيرين فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه وهي تقبل زوجها و تغني له أغنية عيد ميلاد سعيد باللغة الاجنبية. وعلقت على الفيديو بالقول: "انت عيدي انا ... بحبك لتخلص الدني كل عيد وانت بخير وصحة يا حبيبي".

كما ظهرت سيرين في فيدو ثان وهي ترقص برومانسية مع زوجها على أنغام أغنيتها: "لو بص في عيني مرة بس".

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وبدوره، نشر فريد رحمة صورة عبر حسابه الخاص على انستغرام، تجمعه بسيرين في المناسبة نفسها، وعلق عليها قائلا: شكرا يا حبيبتي الغالية على هذه المفاجأة الجميلة... أحبك للأبد.