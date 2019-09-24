هبطت طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاين" اضطراريا، بعد أن فقد أحد المسافرين السيطرة على تصرفاته، وبدأ بركل المقاعد، والصراخ على الركاب، وتدخين السجائر على متن الطائرة.
وقال الراكب جيم ديكي، الذي كان مسافرا لحضور مؤتمر، إن الرجل بدأ يصرخ ويوجه تهديدات للركاب على متن الطائرة.
وبين أن الرجل "قام بضرب المقعد أمامه"، فصرخت السيدة التي كانت تجلس على ذلك المقعد، مضيفا أن قبطان الطائرة أعلن أنه سيغير مسار الرحلة بعد مرور 20 دقيقة تقريبا من بدء الحادث. وهبطت الطائرة في مدينة دنفر، ثم نُقل المسافر من الطائرة بواسطة الشرطة.
وأصدرت شركة الخطوط الجوية الأميركية بيانا يفيد بأن مسار الرحلة تغير بسبب تواجد مسافر مزعج على متنها.
وقالت المتحدثة باسم الخطوط الجوية الأميركية، ويتني زاسترو، إن "الشرطة كانت في انتظار الرحلة، ثم أقلعت الطائرة من جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري بسبب مسافر مزعج يهدد الركاب على متن الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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