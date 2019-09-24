هبوط اضطراري بسبب مسافر مزعج يهدد الركاب على متن الطائرة

وفي التفاصيل، بحسب "CNN"، أقلعت الرحلة رقم 2408 من مدينة فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأميركية، متوجهة إلى مدينة منيابولس يوم الجمعة، عندما فقد أحد المسافرين السيطرة على تصرفاته بعد مرور حوالي ساعة من الإقلاع.وقال الراكب جيم ديكي، الذي كان مسافرا لحضور مؤتمر، إن الرجل بدأ يصرخ ويوجه تهديدات للركاب على متن الطائرة.

وبين أن الرجل "قام بضرب المقعد أمامه"، فصرخت السيدة التي كانت تجلس على ذلك المقعد، مضيفا أن قبطان الطائرة أعلن أنه سيغير مسار الرحلة بعد مرور 20 دقيقة تقريبا من بدء الحادث. وهبطت الطائرة في مدينة دنفر، ثم نُقل المسافر من الطائرة بواسطة الشرطة.