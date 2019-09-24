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هبوط اضطراري بسبب مسافر مزعج يهدد الركاب على متن الطائرة

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هبطت طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاين" اضطراريا، بعد أن فقد أحد المسافرين السيطرة على تصرفاته، وبدأ بركل المقاعد، والصراخ على الركاب، وتدخين السجائر على متن الطائرة.
وفي التفاصيل، بحسب "CNN"، أقلعت الرحلة رقم 2408 من مدينة فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأميركية، متوجهة إلى مدينة منيابولس يوم الجمعة، عندما فقد أحد المسافرين السيطرة على تصرفاته بعد مرور حوالي ساعة من الإقلاع.

وقال الراكب جيم ديكي، الذي كان مسافرا لحضور مؤتمر، إن الرجل بدأ يصرخ ويوجه تهديدات للركاب على متن الطائرة.

وبين أن الرجل "قام بضرب المقعد أمامه"، فصرخت السيدة التي كانت تجلس على ذلك المقعد، مضيفا أن قبطان الطائرة أعلن أنه سيغير مسار الرحلة بعد مرور 20 دقيقة تقريبا من بدء الحادث. وهبطت الطائرة في مدينة دنفر، ثم نُقل المسافر من الطائرة بواسطة الشرطة.

 

وأشار ديكي إلى ملاحظته من الصوت أن "الطائرة بدأت في الهبوط بسرعة كبيرة"، بعد ملاحظة طاقم الطائرة لما كان يجري، مشيرا إلى أن الرجل ذهب إلى الحمام، وبدأ بتدخين السجائر، مضيفا أنه بينما كان داخل الحمام، صرخ: "جميعكم هالكون".

وأصدرت شركة الخطوط الجوية الأميركية بيانا يفيد بأن مسار الرحلة تغير بسبب تواجد مسافر مزعج على متنها.

وقالت المتحدثة باسم الخطوط الجوية الأميركية، ويتني زاسترو، إن "الشرطة كانت في انتظار الرحلة، ثم أقلعت الطائرة من جديد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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