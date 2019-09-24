بالصور: أغلى 5 منازل لمشاهير عالميين!

اليكم صور أغلى 5 منازل لمشاهير في العالم!

1- جورج كلوني: 100 مليون دولار

بُني المنزل خلال القرن الثامن عشر، على ضفاف بحيرة كومو، وهو راهنًا مزيج مثالي من العمارة التاريخيَّة، ووسائل الراحة الحديثة. يحتوي المنزل على سقوف منحوتة وأرضيَّات من البلاط، وقد جُدِّد ليشمل صالة رياضيَّة كاملة، وحمّامات ضخمة، وسبا، ومرآب لدرَّاجات المالك الناريَّة، ومسرح في الهواء الطلق. 2- أوبرا وينفري: 88 مليون دولار

يقع المنزل في كاليفورنيا، ويمتد على مساحة 42 فدَّانًا. يحتوي المنزل الرئيس المكوَّن من 6 غرف نوم و14 حمّامًا، على الطراز النيو- جورجي على مطبخ فسيح، وقبو، ومسرح، وشرفات عدة. تتعدَّد في الخارج المرافق الخاصَّة بالفروسيَّة، والحقول، والمساحات مغطَّاة، ومنزل مدرّب الخيول، وأحدث المستودعات والحظائر، بالإضافة إلى حمّام السباحة ومدفأتين في الهواء الطلق، وبحيرة مجهزة بالكامل لصيد الأسماك، وبرك متعددة، وبستان أفوكادو على مساحة فدانين، وبركة لسمك الكوي، وحدائق ورود، ومنطقة الترفيه، وبيت ضيافة فيه حمّام سباحة منفصل. 3- بيونسيه وجاي زي: 88 مليون دولار

Advertisements

بلغ السعر الأصلي لمنزل جاي زي وبيونسيه الواقع في بيل إيرو 135 مليون دولار أمريكي! تبلغ مساحته فدانين، وهو يتكوَّن من 6 مبانٍ منفصلة، بما في ذلك المنزل الرئيس الذي تبلغ مساحته 30 ألف قدم مربع، ويضمّ 8 غرف نوم و11 حمّامًا، ومبنًى للألعاب / الترفيه، ومرأبًا يتسع لـ15 سيَّارة، بالإضافة إلى 4 حمَّامات سباحة، وملعب كرة سلة. يمتاز المنزل الذكي بمهبط للطائرات ونوافذ مضادة للرصاص، وسبا داخلي، ومركز للياقة البدنية، ودرج مصنوع من الخشب، إضافة إلى ممر بخطى حجرية مزين بالجلد البني، وسقوف ممتدة على 40 قدمًا في مساحة المعيشة الرئيسة، وجدران زجاج قابلة للتحرك لفتح المساحة الداخلية على الفناء الضخم والحديقة.

4 توم كروز: 59 مليون دولار

يمتدُّ منزل توم كروز الذي تبلغ مساحته 298 فدَّانًا خارج مدينة Telluride مباشرةً، ويشمل نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف في غرفة المعيشة، ما يوفِّر إطلالات بانوراميَّة على الجبال. تزين الأخشاب الجدران والسقوف، بينما يُستخدم الحجر الأصلي لبناء مدفأة. داخل المنزل، هناك صالة رياضية منزلية وغرفة تسجيلات ومكتبة. أمَّا في الخارج فهناك مسار خاص، وملعب مضاء لكرة السلة والتنس والهوكي ومسار "موتوكروس" خاص، وبيت ضيافة جذاب مساحته 1600 قدم مربع، يحتوي على 3 غرف نوم و3 حمّامات. 5- سيندي كروفورد: 50 مليون دولار