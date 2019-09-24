الجمعية العامة للأمم المتحدة.. مداولات لمكافحة الفقر وتغير المناخ

بوصفها الجهاز التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسات العامة بالمنظومة الدولية، تمثل الجمعية العامة للأمم المتحدة حدثا فائق الأهمية كل عام، بيد أن دورة عام 2019 التي تحمل الرقم "74" تتسم بخصوصية بالغة في ظل التطورات التي يشهدها العالم.



وتصدرت قضايا المناخ والحريات الدينية الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يترأسها النيجيري تيجاني محمد باندي.

ومنذ انطلاقها في 18 سبتمبر/أيلول الجاري حرصت الجمعية العامة على وضع الخطوط العريضة لجدول أعمالها الهادف لإيجاد حلول عالمية مشتركة وعاجلة لقضايا الهجرة وتزايد عدم المساواة، وموجات التعصب والإرهاب والأزمات الصحية والحروب والنزاعات.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك الجلسات رفيعة المستوى في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد يوم حافل بالنقاشات حول قضايا المناخ والحريات الدينية والتغطية الصحية الشاملة.

كلمات لترامب والسيسي وماكرون

ويبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تقريره السنوي حول أعمال المنظمة الدولية، كما يدشن الرئيس البرازيلي كلمات رؤساء دول العالم، يليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى جانب الرئيس النيجيري محمد بخاري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المنتظر أن يشمل خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة مكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والتنمية في أفريقيا.

كما تتناول كلمة السيسي أسس تفعيل منظومة العمل الدولي المشترك والتحديات التي تواجهها القارة السمراء في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقبيل إلقاء كلمته بساعات أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسائل تحذيرية لإيران مطالبا طهران بالبدء في اتخاذ خطوات من شأنها نزع فتيل الأزمة بالشرق الأوسط؛ ما يشي بأن ملف التهديدات الإيرانية للأمن والسلم الدوليين سيتصدر خطاب الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة بحسب مراقبين.





المناقشات الرئيسية

وتفتتح المناقشات الرئيسية للجمعية العامة في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك "الثانية بتوقيت جرينتش" تحت عنوان تعبئة الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر.

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ولا تقتصر مداولات الجلسة الرئيسية رفيعة المستوى بالجمعية العامة على قضايا الفقر فقط؛ فمن المقرر أن تبحث الجهود العالمية لتوفير التعليم الجيد وضمان شموليته بحسب موقع المنظمة الدولية على الإنترنت.





أهداف التنمية المستدامة

وبالتزامن مع الجلسات رفيعة المستوى تشهد أروقة الأمم المتحدة كذلك مداولات قمة أهداف التنمية المستدامة التي تمثل أحد أبرز أنشطة الدورة الـ74 للجمعية العامة؛ حيث يناقش قادة العالم التقدم الذي أحرز في تنفيذ الأهداف الـ17 التي اتفقوا عليها قبل 4 أعوام في 2015.

وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي وضع لها عام 2030 كحد أقصى لتحقيقها وتتصدرها عناوين فرعية للأزمات العالمية الكبرى مثل "الفقر والجوع، والتعليم وتغير المناخ، والصحة، والمساواة بين الجنسين وتوفير المياه، والصرف الصحي، وقضايا الطاقة والبيئة وتعزيز فرص تحقيق العدالة الاجتماعية".

وتستمر أعمال القمة بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة حتى يوم غد الأربعاء بمشاركة مجموعة من القادة العالميين.





وتعتبر الجمعية العام للأمم المتحدة التي ستخاطب دورتها الـ74 اليوم الثلاثاء، مجموعة من قادة دول العالم أبرز الأجهزة الرئيسية الـ6 للمنظمة الدولية.

كما أنها الهيئة الوحيدة التي تتمتع فيها جميع الدول الأعضاء بتمثيل متساوٍ، وهي أيضاً الجهاز الرئيسي للتداول وصنع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة.

وتتمثل صلاحياتها في الإشراف على ميزانية الأمم المتحدة، وتعيين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.

بالإضافة لتلقي تقارير من أجزاء أخرى من أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة، وتقديم توصيات في شكل قرارات الجمعية العامة.

تأسست عام 1945، وتضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة عضوا.

وتعتمد الجمعية القرارات التي تسهم في وضع المعايير وتدوين القانون الدولي على القاعدة التمثيلية "صوت واحد لكل دولة" وعلى أساس المداولة "مكان للتفاوض والنقاش"، وفق بيانات الأمم المتحدة.