انتخاب مندوبة السويد لرئاسة مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزكية، مندوبة السويد لدى المنظمات الدولية في فيينا السفيرة ميكايلا كوملين جرانيت رئيسًا لمجلس محافظي الوكالة لمدة عام، خلفا لسفيرة الأردن لينا الحديد.



وانتخب المجلس خلال جلسته، الإثنين، سفيري مصر وأذربيجان لدى المنظمات الدولية في فيينا غالب إسرائيلوف، وعمر عامر يوسف نائبين لرئيس المجلس، حسب بيان للوكالة.

وقال البيان إن السفيرة كوملين جرانيت هي الممثل المقيم للسويد لدى الوكالة والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، وكذلك سفيرة لدى النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

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والتحقت جرانيت بوزارة الخارجية السويدية عام 1994، وقبل توليها مهامها الحالية كانت نائبة المدير العام ورئيسة قسم الشؤون الأوروبية في وزارة الشؤون الخارجية (2012-2018).

شغلت كوملين عددا من المناصب المهمة بما في ذلك مستشار السياسة الخارجية في مجلس رئيس المجلس الأوروبي (2010-2012) في بروكسل، ومدير ومستشار السياسة الخارجية في مكتب رئيس وزراء السويد (2007-2010).

وعملت كسكرتيرة أولى في السفارة السويدية في واشنطن (1999-2004)، وكسكرتيرة ثانية في السفارة السويدية في هراري، (1997-1999)، وهي حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ستوكهولم (1992)، وتتحدث الإنجليزية والفرنسية والألمانية بطلاقة.

والخميس، انتخبت 11 دولة حديثًا لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوا لمدة عام، خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتشمل الدول أعضاء المجلس: إستونيا، غانا، اليونان، المجر، الكويت، منغوليا، نيجيريا، النرويج، بنما، باراجواي، والمملكة العربية السعودية.