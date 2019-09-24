انت الان تتابع زلزال قوي قبالة سواحل بورتوريكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ضرب زلزال بقوة 6 درجات مناطق قبالة الساحل الشمالي الغربي لبورتوريكو في ساعة متأخرة الإثنين، وفق مركز المسح الجيولوجي الأميركي، دون ورود تقارير عن إصابات أو أضرار.
وضرب الزلزال على بعد 62 كلم شمال غرب سان أنطونيو عند الساعة 11:23 مساء بالتوقيت المحلي (03,20 ت غ) على عمق 10 كيلومترات، وفق المركز.
وتضم مدينة سان أنطونيو مطار رافايل هرنانديز، الرابط الجوي الرئيسي بالبر الأميركي.
وكان زلزال مدمر بقوة 7 درجات قد ضرب هايتي المجاورة عام 2010 موديا بحياة أكثر من 250 ألف شخص، وملحقا أضرار هائلة بالبنية التحتية للبلاد.
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