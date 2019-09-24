- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
مقاتلات التحالف
كتب
متابعات_الخليج 365
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المتمركزة على تخوم محافظة الضالع .
وقالت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي قصفت بصاروخين أماكن تتمركز فيها اليات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية غربي مدينة الفاخر جنوبي غرب مديرية قعطبة.
وبحسب مصادر ميدانية فقد استهدف الصاروخين الاليات في منطقة ”الحمام“ والتي تقع إلى الغرب من مدينة الفاخر، وقد أدى الإستهداف إلى اشتعال النيران وتصاعد الأدخنة السوداء من المكان المستهدف والتي لازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.
وتأتي عملية الإستهداف التي قامت بها مقاتلات التحالف صباح اليوم أثناء قيام الميليشيات الحوثية مؤخراً باستقدام تعزيزات كبيرة، وإعلان مايسمى بالتعبئة العامة في مناطق سيطرتها، لحشد أنصارها ومقاتليها لما أسمته إعادة محاولة إجتياح الضالع بعد فشلها تحقيق هذا الهدف في عملية تحشيد مماثلة في بداية شباط/فبراير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع الميليشيات في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.