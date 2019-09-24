مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع الميليشيات في الضالع

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب متابعات_الخليج 365

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المتمركزة على تخوم محافظة الضالع .



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وقالت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي قصفت بصاروخين أماكن تتمركز فيها اليات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية غربي مدينة الفاخر جنوبي غرب مديرية قعطبة.

وبحسب مصادر ميدانية فقد استهدف الصاروخين الاليات في منطقة ”الحمام“ والتي تقع إلى الغرب من مدينة الفاخر، وقد أدى الإستهداف إلى اشتعال النيران وتصاعد الأدخنة السوداء من المكان المستهدف والتي لازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

وتأتي عملية الإستهداف التي قامت بها مقاتلات التحالف صباح اليوم أثناء قيام الميليشيات الحوثية مؤخراً باستقدام تعزيزات كبيرة، وإعلان مايسمى بالتعبئة العامة في مناطق سيطرتها، لحشد أنصارها ومقاتليها لما أسمته إعادة محاولة إجتياح الضالع بعد فشلها تحقيق هذا الهدف في عملية تحشيد مماثلة في بداية شباط/فبراير الماضي.