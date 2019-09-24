شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد)

أطلق صاروخين الليلة الماضية باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لبيان السُلطات الأمنية العراقية. وأشارت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية أن أحد الصاروخين من نوع «كاتيوشا» سقط قرب السفارة الأمريكية، فيما سقط الآخر في نهر دجلة.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.