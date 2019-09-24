لا_للفوضى يتصدر تويتر.. ومغردون: احنا فى ضهر اللى اتصدى للمؤامرة ووقف فى وش قطر وتركيا

الموجز

تصدر هاشتاج "#لا_للفوضى" قائمة الأكثر تداولات على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وشارك آلاف النشطاء في الهاشتاج ردًا على الدعوات التخريبية التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة الأخيرة، والتي تستهدف إسقاط الدولة المصرية.

ويؤكد الهاشتاج وعى المصريين فى الحفاظ على وطنهم، ضد كل المحاولات التخريبية التى تدعو إليها هذه الجماعات الإرهابية.

ودعا النشطاء رواد مواقع التواصل إلى تغيير صورة الملف الشخصى لتصبح "#لا_للفوضى" ردًا على الدعوات المشبوهة، وتفنيد كل الشائعات والأكاذيب التى تروّج لها هذه الجماعات الإرهابية وأنصارها من خلال لجانها الإلكترونية التي تروّج لكل الممارسات الإرهابية.

ونرصد لكم بعض تعليقات النشطاء ومشاركاتهم في الهاشتاج:

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- إحنا بندافع عن بلدنا عشان مترجعش تاتى للمنظر دا لو كنتم نسيتوا نفكركم

- اذا كُنتُم نسيتوا اللي جري احنا لم ننسي الفوضي العارمة والبلطجه الاخوانيه اللي هدمت البلد والحمد لله علي الامن والامان حاليا في مصر

- يارب احفظ مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية من كل شر يارب اجعل كيد الكائيدين وحقد الحاقدين فى نحرهم اللهم ياسميع الدعاء كل من اراد الشر لمصر ولرئيس مصر ولجيش مصر فأرنا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين

- ﻟﻮ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻙ.. ﻟﻮ ﺧﺎﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻠﻚ لو لسة ﻣﻨﺴﺘﺶ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﻲ ﻋﺸﻨﺎﻫﻢ.. ﺧﻠﻴﻚ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻙ ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻌﺎﻧﺎ #لا_للفوضى.

- احنا فى ضهر اللى اتصدى للمؤامرة ووقف فى وش قطر وتركيا