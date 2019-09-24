لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى انه "سمعت من مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ لشؤون ​مكافحة الارهاب​ مارشال بيلغنسليافكاراً حول الاجراءات التي اتخذتها ادارته تجاه ​لبنان​، ونحن بدورنا قلنا ما يجب ان يقال واسمعناه ما يجب ان ينقله الى ادارته انسجاماً مع ما تمليه علينا المصلحة الوطنية العليا تجاه لبنان ومؤسساته وانسانه وثوابته التي نساوم عليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري: اسمعنا بيلغنسلي ما يجب ان ينقله الى ادارته ولا نساوم على ثوابتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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