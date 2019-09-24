نائب وزير خارجية الكويت: نشاطر السعودية تفاؤلها بإنهاء الخلاف حول المقسومة

أعلن نائب وزير الخارجية ​الكويت​ي، ​خالد الجارالله​، أن "الكويت تشاطر ​السعودية​ تفاؤلها بشأن انهاء الاختلاف حول المنطقة النفطية المقسومة بينهما في القريب العاجل"، مشيراً إلى انه "استمع إلى التصريحات الإيجابية من وزير ​الطاقة​ السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بشأن المنطقة المقسومة، متمنيا "طي صفحة هذا الاختلاف في القريب العاجل".

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