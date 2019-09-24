صندوق النقد الدولي: تركيا لا تزال عرضة للمخاطر

أكد ​صندوق النقد الدولي​ أن "​تركيا​ لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، وإنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ ​الحكومة​ المزيد من الإصلاحات"، مشيراً إلى ان "الهدوء الحالي في أسواق ​المال​ التركية يبدو هشا ولا تزال الاحتياطيات منخفضة، في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين".

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