أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "السلطات الأميركية لم تمنح تأشيرات الدخول لعدد من أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أنه "لم يحصل عدد من أعضاء الوفد الروسي الرسمي على تأشيرات الدخول الأمريكية للمشاركة في عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويثير هذا المثال استياء بسبب عدم احترام الولايات المتحدة لأعضاء الأمم المتحدة، وكذلك عدم تنفيذ التزاماتها كدولة تستضيف هذه المنظمة الدولية في أراضيها".
ولفتت إلى أن "الفعل الجديد لتجاهل حقوق الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية، وعجز الولايات المتحدة في تنفيذ التزاماتها القانونية الدولية سيصبحان موضوعين رئيسين لمباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في نيويورك".
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: واشنطن أخلت بالتزاماتها بمنع تأشيرات الدخول عن أعضاء من الوفد الروسي للامم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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