سامي الجميبل: كيف لم تتحرك الحكومة بعد وتكشف خاطفي جوزيف حنوش؟

أثار النائب ​سامي الجميل​ ملف جوزيف حنوش في ​مجلس النواب​ سائلا: "كيف لم تتحرك ​الحكومة​ بعد وتكشف خاطفيه وقد مرّ شهر على اختطافه وهو يتصل بأهله لمدة ربع ساعة؟".

وراى انه "في ​القضاء​ في ​لبنان​ شتاء وصيف تحت سقف واحد ونتمنى أن تغيّر ​التعيينات القضائية​ ​الجديدة​ هذا الواقع".

ولفت إلى انه "نشعر ان ​الكتل النيابية​ لا تدرك خطورة الوضع الذي نحن فيه، والا كانت انعقدت جلسات مكثقة لتجنب الوقوع في المحظور الذي سنصل اليه بشكل تدريجي".