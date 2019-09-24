سامي الجميبل: كيف لم تتحرك الحكومة بعد وتكشف خاطفي جوزيف حنوش؟

أثار النائب سامي الجميل ملف جوزيف حنوش في مجلس النواب سائلا: "كيف لم تتحرك الحكومة بعد وتكشف خاطفيه وقد مرّ شهر على اختطافه وهو يتصل بأهله لمدة ربع ساعة؟".
وراى انه "في القضاء في لبنان شتاء وصيف تحت سقف واحد ونتمنى أن تغيّر التعيينات القضائية الجديدة هذا الواقع".
ولفت إلى انه "نشعر ان الكتل النيابية لا تدرك خطورة الوضع الذي نحن فيه، والا كانت انعقدت جلسات مكثقة لتجنب الوقوع في المحظور الذي سنصل اليه بشكل تدريجي".
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