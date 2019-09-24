أمن الدولة: توقيف سوري في النبطية بجرم الانتماء الى "داعش"

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في بيان أنه "في إطار ​الأمن​ الإستباقي الذي يستهدف الخلايا الإرهابية وذئابها المنفردة، وبنتيجة الرصد والمتابعة الاستعلامية الدقيقة، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في ​النبطية​، السوري (ع.ا) بجرم الانتماء الى ​تنظيم داعش​، وبالتحقيق معه اعترف بخضوعه لدورات دينية وعسكرية مع التنظيم الارهابي قبل ان يتم فرزه الى أحد المواقع التابعة له في ​سوريا​، ثم تخطيطه لدخول البلاد خلسة ونجاحه بذلك ليتوارى بعدها عن الأنظار قبل ان يتم توقيفه من قبل المديرية العامة. تم ايداع الموقوف جانب ​النيابة العامة العسكرية​ بواسطة ​مديرية المخابرات​ بناء لإشارتها".

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