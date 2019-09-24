سعد استقبل مسؤول العلاقات السياسية في مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا مسؤول العلاقات السياسية في مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة لارس ديغير، ومدير الأونروا في منطقة صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب، بحضور عضو الأمانة السياسية في التنظيم محمد ظاهر.
وقد جرى خلال اللقاء التداول بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما في المخيمات. كما تداولوا بالإجراءات التي اتخذها وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين، وتداعيات هذه الإجراءات على معيشة اللاجئين.
وتداولوا كذلك بأوضاع وكالة الأونروا والحصار المالي المفروض عليها، الأمرالذي ينعكس سلباً على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومعيشتهم ولا سيما في مجال التعليم والصحة.
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