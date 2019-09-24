النشرة: محمد صالح يقيم في احد الفنادق اليونانية وينتظر عودته الى بيروت

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "اللبناني ​محمد صالح​ تواصل مع عائلته وزملائه في صيدا بحرية تامة وهو يقيم في احد ​الفنادق​ اليونانية بانتظار عودته الى لبنان حيث ستقوم السلطات اليونانية بالاجراءات القانونية اللازمة وتسهيل مغادرته الى ​بيروت​ من مطار اثينا الدولي".

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