اللجنة الاهلية للمستأجرين طالبت بتعليق قانون الايجارات

نظمت اللجنة الاهلية للمستأجرين وقفة احتجاجية في ​ساحة رياض الصلح​ للمطالبة بتعليق ​قانون الايجارات​.

وفي تصريح له طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور بـ "تعليق قانون الايجارات لحين البت بالتعديلات".

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