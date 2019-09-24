بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لدرس وإقرار مشاريع القوانين

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​ عن بدء الجلسة النيابية العامة، برئاسة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، لدرس وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وطرح النائب حسن فضل الله أن يتم التعامل بالليرة اللبنانية لان الجميع يتعامل بالدولار وهذا أمر غير مقبول والبعض منهم محطات الوقود ومحلات بيع بطاقات تشريج الخليوي. من جهته، دعا النائب جميل السيد مجلس النواب إلى "عقد جلسات مساءلة ومناشقة نظرا لتفاقم الوضع الاقتصادي وأن يأخذ المجلس دوره في هذا الاطار. وتحدث النائب أنور الخليل Advertisements أنور الخليل عن أهمية الاصلاح ودعا للتركيز على المواضيع الاصلاحية. ولفت النائب جورج عقيص إلى تلوث نهر الليطاني وما تعانيه بلدة برالياس من مرض السرطان. من جهته، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ان "النائب حسن عزالدين سيحل في 3 لجان نيابية مكان النائب السابق نواف الموسوي.

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