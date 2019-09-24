نقابة محرري الصحافة هنأت بالافراج عن محمد صالح في اليونان

أعلنت نقابة محرري الصحافة في بيان أنها "تلقت بارتياح وسرور بالغين، نبأ الافراج عن الزميل محمد صالح في اليونان، وأسعدتها براءته من التهم التي وجهت اليه، حيث ثبت ما ذهبت اليه النقابة من الاساس من خلال المساعي التي قامت بها، بأن القضية هي تشابه أسماء".
وهنأت النقابة "الزميل صالح وعائلته والاسرة الصحافية بحريته، وتوجهت بالشكر "الجزيل الى كل من أسهم في الافراج عنه، لا سيما المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ووزارة الخارجية اللبنانية والسفارة اللبنانية في اليونان واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين".
ونوهت "بالتحركات وبيانات التضامن التي طالبت بالإفراج عن الزميل صالح".
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