فادي سعد التقى برلمانيا أستراليا وبحث معه الاوضاع السياسية

التقى عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي سعد عضو برلمان مقاطعة نيو ساوث ويلز - أستراليا براوني هالفبني وبحث معه الاوضاع السياسية الراهنة في لبنان والسياسة العامة التي ينتهجها حزب القوات اللبنانية من خلال مشاركته في الحكومة ومجلس النواب على مستوى مقاربة الملفات والقضايا الوطنية.
وتطرق الجانبان الى واقع السياحة في لبنان كركيزة أساسية ودعامة للاقتصاد الوطني، كما تم الاتفاق على "تعزيز التواصل لما فيه خير المجتمع اللبناني بشكل عام والبتروني بشكل خاص".
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