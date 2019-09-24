فادي سعد التقى برلمانيا أستراليا وبحث معه الاوضاع السياسية

التقى عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​ عضو برلمان مقاطعة ​نيو ساوث ويلز​ - ​أستراليا​ براوني هالفبني وبحث معه الاوضاع السياسية الراهنة في لبنان والسياسة العامة التي ينتهجها ​حزب القوات اللبنانية​ من خلال مشاركته في ​الحكومة​ و​مجلس النواب​ على مستوى مقاربة الملفات والقضايا الوطنية.

وتطرق الجانبان الى واقع ​السياحة​ في لبنان كركيزة أساسية ودعامة للاقتصاد الوطني، كما تم الاتفاق على "تعزيز التواصل لما فيه خير المجتمع اللبناني بشكل عام والبتروني بشكل خاص".