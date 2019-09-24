لحود زار محافظ الجنوب: هناك 400 طلب قدموا من اصل 3400 سند ملكية بالتعمير وصيدا القديمة

زار المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان ​روني لحود​، ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ حيث تناول اللقاء مجريات عملية تسليم سندات الملكية البالغة 3400 سند العائدة لبيوت التعمير و​صيدا القديمة​ التي أنشأتها مصلحة التعمير سابقاً اثر ​زلزال​ وقع عام 1956 .

ولفت لحود إلى أن "زيارتنا اليوم لنتفقد ​العقارات​ التي أصبحت ملك ​المؤسسة العامة للإسكان​ و عددها ثلاثة الاف وأربعمئة 3400 سند كنا قد تسلمناها في محافظة الجنوب في حضور وزير المالية ​علي حسن خليل​ ووزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ وكل ذلك تم برعاية النائب ​بهية الحريري​ التي استطعنا من خلال مواكبتها الكبيرة لبعض التشريعات والقوانين استصدار كل السندات".

وأشار إلى "إننا سنبدأ بتسليم هذه السندات تباعاً لأصحابها، لافتاَ إلى أن "هناك 400 طلب قدموا بانتظار استكمال تقديم المالكين للسندات المتبقية أوراقهم ليصار فيما بعد إلى نشرها في ​الجريدة الرسمية​ ونصل بذلك إلى عملية التمليك النهائي لهذه العقارات لتنهي معها مرحلة فاق عمرها ال53سنة".

وعن وجود عراقيل في عملية تسليم السندات، أكد لحود أنه "ليس هناك أية عراقيل بل على العكس الموضوع جداً إيجابي ولكن متابعتنا دورية لنرى سير عملية تقديم الطلبات وإذ ما كان هناك من شوائب أو ​تفاصيل​ لنعالجها بسرعة".