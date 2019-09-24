زلزال قوي قبالة سواحل بورتوريكو









اسماء السيد - ميامي: ضرب زلزال بقوة 6 درجات مناطق قبالة الساحل الشمالي الغربي لبورتوريكو في ساعة متأخرة الإثنين، وفق مركز المسح الجيولوجي الأميركي، من دون ورود تقارير عن إصابات أو أضرار.

ضرب الزلزال على بعد 62 كلم شمال غرب سان أنطونيو عند الساعة 11:23 مساء بالتوقيت المحلي (03:20 ت غ) على عمق 10 كيلومترات، وفق المركز.

تضم مدينة سان أنطونيو مطار رافايل هرنانديز، الرابط الجوي الرئيس بالبر الأميركي.

وكان زلزال مدمر بقوة 7 درجات قد ضرب هايتي المجاورة عام 2010 موديًا بحياة أكثر من 250 ألف شخص، وملحقًا أضرارًا هائلة بالبنية التحتية للبلاد.