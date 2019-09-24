بالتواريخ.. 8 لقاءات جمعت بين الرئيس السيسي وترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

عقدت، مساء الأحد، قمة جديدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث يتواجد الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعتبر ذلك اللقاء هو الثامن بين الرئيسين المصري والأمريكي، وترصد "الوطن" في السطور التالية بالتواريخ اللقاءات التي جمعت بين ترامب والسسيسي:

سبتمبر 2019

مساء أمس التقى الرئيس السيسي ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم.

أغسطس 2019

التقي الرئيس السيسي "ترامب" في فرنسا على هامش قمة "السبعة الكبار".

أبريل 2019

اللقاء السادس حيث زار الرئيس السيسي الولايات المتحدة تلبية لدعوة "ترامب".

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سبتمبر 2018

اللقاء الخامس على هامش مشاركة السيسي في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

سبتمبر 2017

التقى الرئيسان على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وناقشا الوضع الإقليمي وسبل مواجهة التطرف.

21 مايو 2017

على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية لبحث عدد من الملفات الإقليمية.

أبريل 2017

بعد تولي "ترامب" الرئاسة، حيث استقبل الرئيس السيسي في "البيت الأبيض".

20 سبتمبر 2016

استقبل السيسي في مقر إقامته بمدينة نيويورك "ترامب" وقتها كان مرشحا للرئاسة.