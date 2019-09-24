بالتواريخ.. 8 لقاءات جمعت بين الرئيس السيسي وترامب

عقدت، مساء الأحد، قمة جديدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث يتواجد الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعتبر ذلك اللقاء هو الثامن بين الرئيسين المصري والأمريكي، وترصد "الوطن" في السطور التالية بالتواريخ اللقاءات التي جمعت بين ترامب والسسيسي:سبتمبر 2019
مساء أمس التقى الرئيس السيسي ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم.أغسطس 2019
التقي الرئيس السيسي "ترامب" في فرنسا على هامش قمة "السبعة الكبار".أبريل 2019
اللقاء السادس حيث زار الرئيس السيسي الولايات المتحدة تلبية لدعوة "ترامب".
اللقاء الخامس على هامش مشاركة السيسي في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.سبتمبر 2017
التقى الرئيسان على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وناقشا الوضع الإقليمي وسبل مواجهة التطرف.21 مايو 2017
على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية لبحث عدد من الملفات الإقليمية.أبريل 2017
بعد تولي "ترامب" الرئاسة، حيث استقبل الرئيس السيسي في "البيت الأبيض".20 سبتمبر 2016
استقبل السيسي في مقر إقامته بمدينة نيويورك "ترامب" وقتها كان مرشحا للرئاسة.
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