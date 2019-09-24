شكرا لقرائتكم خبر عن لذوى الإعاقة.. تعرف على كيفية استخراج شهادة التأهيل والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كيفية حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم، ودمجهم فى المجتمع.

وفيما يلى نرصد كيفية الحصول على شهادة التأهيل التى تمنح وفقاً للآتى:

تمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة، من غير الحاصلين على مؤهل دراسى، ويكتفى بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة، بالتضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها على الأقل.

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يقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل، وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية:

* الاتصال بمركز خدمة عملاء الأشخاص ذوى الإعاقة التابع للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

* التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعى ومقابلة أحد موظفى المكتب.

* زيارة الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، والاطلاع على الخدمات المختلفة التى يمكن الحصول عليها من مكاتب التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة، وطباعة الاستمارات اللازم تقديمها من الموقع الإلكترونى.